Поместье Повалий под Киевом передали государству: певица отреагирова

Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Имущество пророссийской певицы Таисии Повалий, которая проживает на территории страны-агрессора и получила ее паспорт, передали в собственность Украины в рамках дела о госизмене. В частности, речь идет об поместье площадью более 440 квадратов и участок в Киевской области. На решение суда уже отреагировала предательница, которая заявила, что ее мать собиралась возвращаться туда жить.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

Поместье Повалий передали в собственность государства

Известно, что дом находится в Петропавловской Борщаговке. Фасад имения в бело-голубых цветах.

Дом Повалий. Фото: кадр из видео

Внутри журналисты увидели рояль, награды, музыкальные награды, диски и повсюду были портреты певицы — на картинах, подушках и декоративных мелочах.

Заметно, что имение оставили не по плану, поскольку беспорядок и разбросанные вещи, среди которых документы и семейные фото.

"Есть такой замечательный украинский коллектив "Один в каноэ". И там у Иры Швайдак есть такие слова: "Дело в том, что у меня нет дома. И, по правилу хорошего тона, вспомните, из какого вы рода. Вспомните, из какого вы племени". Так вот, мне кажется, что дома у вас больше нет. Государство Украина может предоставить что-то типа места ограничения свободы - посидеть подумать — СИЗО. А этот дом конфискован, и средства пойдут на поддержку Сил обороны Украины", — говорит глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.

Повалий возле дома на Киевщине. Фото: соцсети певицы

На территории также есть бассейн, сауна, бильярдная и беседка, а в подвале — отдельная зона отдыха.

Как отреагировала Повалий

Предательница поделилась возмущением с подписчиками в Instagram.

"Друзья, после отклоненных апелляций наш дом окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая за ним ухаживала! Дом, кстати, когда-то купила моя мама, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться", — заявила Повалий.

Пост Повалий. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, в 2024 году правоохранители объявили заочное подозрение Повалий. Предательница призвала Россию захватить всю Украину. Кроме того, она восхваляет российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Повалий сообщала, что получила российское гражданство в 2022 году. Она поблагодарила РФ за "помощь".

Ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в собственность Украины имущество Повалий. Речь идет о земельных участках, авто и праве на исполнение девяти песен.