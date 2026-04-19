Маєток Повалій під Києвом передали державі: зрадниця відреагувала

Маєток Повалій під Києвом передали державі: зрадниця відреагувала

Дата публікації: 19 квітня 2026 23:00
Маєток Повалій під Києвом передали державі: зрадниця відреагувала
Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Майно проросійської співачки Таїсії Повалій, яка проживає на території країни-агресорки та отримала її паспорт, передали у власність України у рамках справи про держзраду. Зокрема, йдеться про маєток площею понад 440 квадратів і ділянку у Київській області. На рішення суду вже відреагувала зрадниця, яка заявила, що її матір збиралася повертатися туди жити.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

Маєток Повалій передали у власність держави

Відомо, що будинок знаходиться у Петропавлівській Борщагівці. Фасад маєтку у біло-блакитних кольорах.

Будинок Таїсії Повалій під Києвом
Будинок Повалій. Фото: кадр з відео

Всередині журналісти побачили рояль, нагороди, музичні відзнаки, диски та усюди були портрети співачки — на картинах, подушках і декоративних дрібницях.

Помітно, що маєток залишили не за планом, оскільки безлад та розкидані речі, серед яких документи та сімейні фото. 

"Є такий чудовий український колектив "Один в каное". І там у Іри Швайдак є такі слова: "Справа у тому, що у мене немає дому. І, за правилом доброго тону, згадайте, з якого ви роду. Згадайте, з якого ви племені". Так от, мені здається, що дому у вас більше немає. Держава Україна може надати щось типу місця обмеження волі — посидіти подумати — СІЗО. А цей будинок конфіскований, і кошти підуть на підтримку Сил оборони України", — каже очільник Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Таїсія Повалій
Повалій біля будинку на Київщині. Фото: соцмережі співачки

На території також є басейн, сауна, більярдна та альтанка, а у підвалі — окрема зона відпочинку.

Як відреагувала Повалій

Зрадниця поділилася обуренням з підписниками в Instagram. 

"Друзі, після відхилених апеляцій наш будинок остаточно забрали на користь держави і вигнали сім'ю, яка за ним доглядала! Будинок, до речі, колись купила моя мама, потім ми його добудували, зробили ремонт і переїхали до мами жити! Будинок забрали не у мене, а у пенсіонерки, яка 80 років прожила в Україні і збиралася повернутися", — заявила Повалій.

Допис Повалій. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, у 2024 році правоохоронці оголосили заочну підозру Повалій. Зрадниця закликала Росію захопити всю Україну. Крім того, вона вихваляє російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, Повалій повідомляла, що отримала російське громадянство в 2022 році. Вона подякувала РФ за "допомогу". 

Раніше Вищий антикорупційний суд стягнув у власність України майно Повалій. Йдеться про земельні ділянки, авто та право на виконання девʼяти пісень.

Реклама

