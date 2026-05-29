Предательницу Повалий приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества

Бывшую народную артистку Украины и экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать все ее имущество и передать государству права на музыкальные произведения певицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

Соответствующее решение 28 мая принял Винницкий городской суд по материалам, которые представили прокуроры Винницкой областной прокуратуры.

Следствие доказало, что после 2014 года Повалий выехала в Россию и системно поддерживала государство-агрессора. Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала войну против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.

По данным прокуратуры, артистка регулярно выступала на концертах в поддержку так называемой "СВО", участвовала в мероприятиях, посвященных оккупации украинских территорий, а также появлялась в эфирах российских пропагандистских медиа.

Суд признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в коллаборационистской деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Кроме 12 лет заключения, ей также запретили занимать определенные должности сроком на 15 лет.

В прокуратуре напомнили, что после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве и продолжает творческую деятельность в России. В 2023 году она получила гражданство РФ.

Также в 2024 году Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов певицы. Речь идет о земельных участках и недвижимости в Киевской области, транспортных средствах, оружии, а также имущественных правах на девять музыкальных произведений.

В 2025 году права на эти музыкальные произведения официально зарегистрировали за государством Украина.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле Повалийотреагировала на решение суда о конфискации ее имущества в Украине. Певица-предательница заявила, что ее мать якобы планировала вернуться жить в этот дом.

