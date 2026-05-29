Главная Новости дня Повалий приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества

Повалий приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества

Дата публикации 29 мая 2026 16:41
Предательницу Повалий приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества
Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Бывшую народную артистку Украины и экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать все ее имущество и передать государству права на музыкальные произведения певицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

Повалий приговорили к 12 годам за решеткой

Соответствующее решение 28 мая принял Винницкий городской суд по материалам, которые представили прокуроры Винницкой областной прокуратуры.

Следствие доказало, что после 2014 года Повалий выехала в Россию и системно поддерживала государство-агрессора. Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала войну против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.

По данным прокуратуры, артистка регулярно выступала на концертах в поддержку так называемой "СВО", участвовала в мероприятиях, посвященных оккупации украинских территорий, а также появлялась в эфирах российских пропагандистских медиа.

Суд признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в коллаборационистской деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Кроме 12 лет заключения, ей также запретили занимать определенные должности сроком на 15 лет.

В прокуратуре напомнили, что после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве и продолжает творческую деятельность в России. В 2023 году она получила гражданство РФ.

Также в 2024 году Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов певицы. Речь идет о земельных участках и недвижимости в Киевской области, транспортных средствах, оружии, а также имущественных правах на девять музыкальных произведений.

В 2025 году права на эти музыкальные произведения официально зарегистрировали за государством Украина.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле Повалийотреагировала на решение суда о конфискации ее имущества в Украине. Певица-предательница заявила, что ее мать якобы планировала вернуться жить в этот дом.

А также стало известно, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины. По версии следствия, парламентарий совершал умышленные действия в ущерб информационной безопасности государства и помогал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
