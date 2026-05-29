Зрадницю Повалій засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої "Партії регіонів" Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Суд також постановив конфіскувати все її майно та передати державі права на музичні твори співачки.

Відповідне рішення 28 травня ухвалив Вінницький міський суд за матеріалами, які представили прокурори Вінницької обласної прокуратури.

Слідство довело, що після 2014 року Повалій виїхала до Росії та системно підтримувала державу-агресора. Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала війну проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

За даними прокуратури, артистка регулярно виступала на концертах на підтримку так званої "СВО", брала участь у заходах, присвячених окупації українських територій, а також з'являлася в ефірах російських пропагандистських медіа.

Суд визнав її винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Окрім 12 років ув'язнення, їй також заборонили обіймати певні посади строком на 15 років.

У прокуратурі нагадали, що після Революції Гідності Повалій проживає у Москві та продовжує творчу діяльність у Росії. У 2023 році вона отримала громадянство РФ.

Також у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів співачки. Йдеться про земельні ділянки та нерухомість на Київщині, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на дев’ять музичних творів.

У 2025 році права на ці музичні твори офіційно зареєстрували за державою Україна.

