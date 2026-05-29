Зрадницю Повалій засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Зрадницю Повалій засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Дата публікації: 29 травня 2026 16:41
Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої "Партії регіонів" Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Суд також постановив конфіскувати все її майно та передати державі права на музичні твори співачки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

Повалій засудили до 12 років за ґратами

Відповідне рішення 28 травня ухвалив Вінницький міський суд за матеріалами, які представили прокурори Вінницької обласної прокуратури.

Слідство довело, що після 2014 року Повалій виїхала до Росії та системно підтримувала державу-агресора. Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала війну проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

За даними прокуратури, артистка регулярно виступала на концертах на підтримку так званої "СВО", брала участь у заходах, присвячених окупації українських територій, а також з'являлася в ефірах російських пропагандистських медіа.

Суд визнав її винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Окрім 12 років ув'язнення, їй також заборонили обіймати певні посади строком на 15 років.

У прокуратурі нагадали, що після Революції Гідності Повалій проживає у Москві та продовжує творчу діяльність у Росії. У 2023 році вона отримала громадянство РФ.

Також у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів співачки. Йдеться про земельні ділянки та нерухомість на Київщині, транспортні засоби, зброю, а також майнові права на дев’ять музичних творів.

У 2025 році права на ці музичні твори офіційно зареєстрували за державою Україна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні Повалій відреагувала на рішення суду про конфіскацію її майна в Україні. Співачка-зрадниця заявила, що її мати нібито планувала повернутися жити до цього будинку.

А також стало відомо, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру чинному народному депутату України. За версією слідства, парламентар здійснював умисні дії на шкоду інформаційній безпеці держави та допомагав країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

Таїсія Повалій співачка судові рішення
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
