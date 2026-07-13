Співачка Оля Полякова. Фото: Новини.LIVE

Співачка Оля Полякова закликала переглянути правила українського Національного відбору на Євробачення, заявивши, що чинні вимоги є дискримінаційними. Співачка стверджує, що саме через один із пунктів регламенту їй відмовили в участі у відборі, хоча, на її думку, він суперечить законодавству. Вона також наголосила, що правила мають бути однаковими для всіх учасників.

Про це Полякова заявила під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Полякова просить скасувати спірний пункт правил Нацвідбору

За словами Полякової, причиною недопуску до Нацвідбору став пункт правил, затверджених Суспільним мовником у 2019 році. Він забороняє участь виконавцям, які після 15 березня 2014 року виступали на території Росії.

"Торік я, як українська артистка, подала заявку на участь у Нацвідборі міжнародного музичного конкурсу "Євробачення". Мені в участі відмовили. Офіційна причина — пункт 4.6 правил, встановлених Суспільним мовником у 2019 році", — сказала вона.

Співачка наголосила, що після поїздки до Росії на початку 2015 року більше там не виступала і повністю припинила роботу на російському ринку. Проте вона вважає, що застосування цього правила є неправомірним, адже на момент її виступу українське законодавство не передбачало жодної відповідальності за такі дії.

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"Жоден закон України не встановлював на той момент ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за такі виступи. Цей пункт з'явився заднім числом лише у 2019 році", — заявила вона.

Полякова також звернула увагу, що в попередні роки до Нацвідбору допускали учасників і членів журі, які після 2014 року працювали в Росії. Як приклад вона навела переможницю Нацвідбору 2016 року Джамалу та продюсера Костянтина Меладзе.

"У 2016 році переможниця Нацвідбору також виступала у Росії у 2014–2015 роках. Це не завадило їй представляти Україну. У 2017 році членом журі був Костянтин Меладзе, який на той момент багато років працював у Росії", — зазначила артистка.

На думку Полякової, чинні правила відбору порушують принцип рівності та потребують перегляду.

"Сьогодні правила відбору не актуальні, не досконалі. Вони ставлять у гірше становище тих, хто весь цей час працював в Україні, відмовився від російського ринку і працював виключно тут. Ці правила потрібно змінити", — підсумувала співачка.

Як писали Новини.LIVE, колишню народну артистку України Таїсію Повалій в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Після 2014 року вона виїхала до Росії та системно підтримувала державу-агресора. Слідство встановило, що співачка брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала війну проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Маєток Повалій під Києвом перейшов у власність держави. Співачка ж заявила, що її матір збиралася повертатися туди жити.