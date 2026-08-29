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Головна Новини дня Головна редакторка Фокусу Марія Скібінська загинула в ДТП

Головна редакторка Фокусу Марія Скібінська загинула в ДТП

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29 серпня 2026 21:19
ДТП на Житомирщині: загинула редакторка Фокусу Марія Скібінська
ДСНС на місці ДТП. Фото: ДСНС Житомирщини

Головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська та її мати Наталія загинули, 29 серпня, в п'ятницю, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині. Аварія сталася вдень поблизу села Сингаї Коростенського району, де зіткнулися легковий автомобіль та автобус. Загибель Марії Скібінської підтвердив її чоловік.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Данило Зубко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП на Житомирщині

ДСНС Житомирщини повідомило, що після зіткнення легкового автомобіля з автобусом рятувальники прибули на місце аварії та почали деблокування людей із понівеченої машини.

За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники дістали тіла двох загиблих, яких затиснуло конструкціями автомобіля, за підтвердженням рідних, ними були Марія Скібінська та її мати Наталія.

Внаслідок аварії також травмувався водій автобуса. Його стан та характер отриманих травм наразі не уточнюються.

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Знищене авто. Фото: ДСНС Житормищини/Facebook

Загибель Марії Скібінської підтвердив чоловік

Загибель Марії Скібінської підтвердив її чоловік Данило Зубко, який проходить військову службу у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Марія Скібінська очолювала редакцію "Фокусу".  Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Причини зіткнення легкового автомобіля та автобуса наразі з’ясовуються.

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Головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська. Фото: Facebook/Danylo Zubko

Новини.LIVE писали, що у Подільському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися вісім людей. Попередньо, водій мікроавтобуса Volkswagen, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, проїхав перехрестя на червоне світло та зіткнувся з Toyota Prius. Водія та пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарні.

Новини.LIVE інформували, що адвокат, який спеціалізується на справах про дорожньо-транспортні пригоди, Денис Конюшко заявив, що в Україні щороку тисячі людей гинуть унаслідок аварій. На його думку, однією з причин високої смертності на дорогах є відсутність ефективної системи, яка б гарантувала невідворотність покарання за правопорушення.

ДТП аварія ДСНС авто Житомирська область
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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