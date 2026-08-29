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Главный редактор Фокус Мария Скибинская погибла в ДТП

Ua ru
29 августа 2026 21:19
ДТП в Житомирской области: погибла редактор журнала «Фокус» Мария Скибинская
ГСЧС на месте ДТП. Фото: ГСЧС Житомирской области

Главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская и ее мать Наталья погибли 29 августа, в пятницу, в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области. Авария произошла днем вблизи села Сингаи Коростенского района, где столкнулись легковой автомобиль и автобус. Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Даниил Зубко, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Житомирской области

ГСЧС Житомирской области сообщило, что после столкновения легкового автомобиля с автобусом спасатели прибыли на место аварии и приступили к деблокированию людей из искореженной машины.

С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли тела двух погибших, зажатых конструкциями автомобиля; по подтверждению родственников, ими оказались Мария Скибинская и ее мать Наталья.

В результате аварии также получил травмы водитель автобуса. Его состояние и характер полученных травм пока не уточняются.

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Разбитый автомобиль. Фото: ГСЧС Житомирской области/Facebook

Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж

Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж Даниил Зубко, который проходит военную службу в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Мария Скибинская возглавляла редакцию "Фокуса". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии. Причины столкновения легкового автомобиля и автобуса в настоящее время выясняются.

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Главный редактор "Фокуса" Мария Скибинская. Фото: Facebook/Danylo Zubko

Новини.LIVE сообщали, что в Подольском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Prius. Водителя и пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Новини.LIVE писали, что адвокат, специализирующийся на делах о дорожно-транспортных происшествиях, Денис Конюшко заявил, что в Украине ежегодно тысячи людей гибнут в результате аварий. По его мнению, одной из причин высокой смертности на дорогах является отсутствие эффективной системы, которая гарантировала бы неизбежность наказания за правонарушения.

ДТП авария ГСЧС авто Житомирская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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