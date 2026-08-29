ДТП в Житомирской области: погибла редактор журнала «Фокус» Мария Скибинская

ГСЧС на месте ДТП. Фото: ГСЧС Житомирской области

Главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская и ее мать Наталья погибли 29 августа, в пятницу, в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области. Авария произошла днем вблизи села Сингаи Коростенского района, где столкнулись легковой автомобиль и автобус. Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Даниил Зубко, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Житомирской области

ГСЧС Житомирской области сообщило, что после столкновения легкового автомобиля с автобусом спасатели прибыли на место аварии и приступили к деблокированию людей из искореженной машины.

С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли тела двух погибших, зажатых конструкциями автомобиля; по подтверждению родственников, ими оказались Мария Скибинская и ее мать Наталья.

В результате аварии также получил травмы водитель автобуса. Его состояние и характер полученных травм пока не уточняются.

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Сообщение ГСЧС Житомирской области. Скриншот: Facebook

Столкновение автомобиля и автобуса. Фото: ГСЧС Житомирской области/Facebook

Разбитый автомобиль. Фото: ГСЧС Житомирской области/Facebook

Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж

Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж Даниил Зубко, который проходит военную службу в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Мария Скибинская возглавляла редакцию "Фокуса". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии. Причины столкновения легкового автомобиля и автобуса в настоящее время выясняются.

Пост мужа Марии Скибинской. Скриншот: Facebook

Главный редактор "Фокуса" Мария Скибинская. Фото: Facebook/Danylo Zubko

Новини.LIVE сообщали, что в Подольском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Prius. Водителя и пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Новини.LIVE писали, что адвокат, специализирующийся на делах о дорожно-транспортных происшествиях, Денис Конюшко заявил, что в Украине ежегодно тысячи людей гибнут в результате аварий. По его мнению, одной из причин высокой смертности на дорогах является отсутствие эффективной системы, которая гарантировала бы неизбежность наказания за правонарушения.