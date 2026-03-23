Синоптики прогнозують в Україні сонячну погоду та до +16 °С

Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 24 березня, погода залишатиметься теплою та відносно сухою. Лише на південному сході та сході можливі невеликі дощі, а температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +16 °С, у деяких регіонах навіть до +19 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Погода від Наталки Діденко на 24 березня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, тепла погода в Україні збережеться і 24 березня. У більшості областей вдень очікується +12...+16 °С, прохолодніше буде лише на південному сході та сході, де повітря прогріється до +6...+11 °С.

Завтра антициклон забезпечить переважно суху та сонячну погоду, тому опадів майже не буде. Лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму місцями можливий невеликий дощ.

У Києві у вівторок також буде тепло та без опадів, вдень +12...+14 °С.

Діденко зазначає, що найближче похолодання очікується лише наприкінці березня — на початку квітня, тож поки що варто насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 березня/скриншот

Прогноз погоди на 24 березня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в Україні очікується мінлива хмарність, місцями сонце чергуватиметься з хмарами. Опадів майже не передбачається, лише на південному сході країни — в окремих районах невеликий дощ.

Карта "Погода в Україні 24 березня". Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер буде помірний: на більшій частині території північно-східний, у західних областях — північно-західний, швидкість у межах 5-10 м/с.

Температури повітря будуть комфортними для прогулянок.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3 °С до -2 °С. На півдні країни — +1...+6 °С.

Вдень повітря прогріється до +11...+16 °С, на Закарпатті та в Одеській області потеплішає аж до +19 °С. У Карпатах буде холодніше: вночі 0...-5 °С, вдень +4...+9 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень — з 23 до 29 березня. На початку тижня в Україні переважатиме суха та спокійна погода, але вже з 24 березня дощі почнуть охоплювати дедалі більше областей. Найтепліше очікується в середині тижня — до +18 °C у деяких регіонах.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала сонячну весняну погоду на вівторок, 24 березня. За її даними, подекуди очікується до +16 градусів тепла.

Натомість в Укргідрометцентрі попереджали про дощі в деяких регіонах України 24 березня. Також можливі хмарність та вітер.