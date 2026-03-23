Синоптики прогнозируют в Украине солнечную погоду и до +16 °С

Люди гуляют по городу весной. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 24 марта, погода будет оставаться теплой и относительно сухой. Лишь на юго-востоке и востоке возможны небольшие дожди, а температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +16 °С, в некоторых регионах даже до +19 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Погода от Наталки Диденко на 24 марта

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, теплая погода в Украине сохранится и 24 марта. В большинстве областей днем ожидается +12...+16 °С, прохладнее будет только на юго-востоке и востоке, где воздух прогреется до +6...+11 °С.

Завтра антициклон обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду, поэтому осадков почти не будет. Только в Запорожье, Донецкой, Луганской областях и в Крыму местами возможен небольшой дождь.

В Киеве во вторник также будет тепло и без осадков, днем +12...+14 °С.

Диденко отмечает, что ближайшее похолодание ожидается лишь в конце марта — начале апреля, поэтому пока стоит наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 24 марта от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается переменная облачность, местами солнце будет чередоваться с облаками. Осадков почти не предвидится, лишь на юго-востоке страны — в отдельных районах небольшой дождь.

Ветер будет умеренный: на большей части территории северо-восточный, в западных областях — северо-западный, скорость в пределах 5-10 м/с.

Температуры воздуха будут комфортными для прогулок.

Ночью столбики термометров будут колебаться от +3 °С до -2 °С. На юге страны — +1...+6 °С.

Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, на Закарпатье и в Одесской области потеплеет до +19 °С. В Карпатах будет холоднее: ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю — с 23 по 29 марта. В начале недели в Украине будет преобладать сухая и спокойная погода, но уже с 24 марта дожди начнут охватывать все больше областей. Теплее всего ожидается в середине недели — до +18 °C в некоторых регионах.

