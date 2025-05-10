Стармер заявив, що Коаліція охочих демонструє силу єдності

Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон, Володимир Зеленський, Кір Стармер, Дональд Туск. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оцінив роботу "Коаліції охочих". За його словами, вона демонструє силу єдності.

Про це Кір Стармер сказав у Києві у суботу, 10 травня.

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Стармер висловився про "Коаліцію охочих"

"Дійсно добре, що ми — "Коаліція охочих" — проводимо цю зустріч у Києві. Це дуже важлива символічна зустріч, яка демонструє силу нашої єдності. І це своєчасно, тому що цей жахливий конфлікт триває вже понад три роки, і цього тижня ми святкуємо 80 років з моменту закінчення Другої світової війни, День Перемоги відзначається по всій Європі", — наголосив Стармер.

За його словами, війна була за цінності свободи та демократії, а також за право країн приймати власні рішення. Стармер зауважив, що саме про це наразі говорять у Києві.

Премʼєр Британії віддав шану мужності та стійкості українців.

Нагадаємо, на засіданні "Коаліції охочих" лідери постановили, що Україна та її партнери наполягають на 30-денному перемирʼї уже з понеділка.

Згодом ідею підтримав генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, припинення вогню має бути підкріплене постійною та конкретною підтримкою.