Стармер заявил, что Коалиция желающих демонстрирует силу единства

Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оценил работу "Коалиции желающих". По его словам, она демонстрирует силу единства.

Об этом Кир Стармер сказал в Киеве в субботу, 10 мая.

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"Действительно хорошо, что мы — "Коалиция желающих" — проводим эту встречу в Киеве. Это очень важная символическая встреча, которая демонстрирует силу нашего единства. И это своевременно, потому что этот ужасный конфликт продолжается уже более трех лет, и на этой неделе мы празднуем 80 лет с момента окончания Второй мировой войны, День Победы отмечается по всей Европе", — подчеркнул Стармер.

По его словам, война была за ценности свободы и демократии, а также за право стран принимать собственные решения. Стармер отметил, что именно об этом сейчас говорят в Киеве.

Премьер Великобритании отдал дань уважения мужеству и стойкости украинцев.

Напомним, на заседании "Коалиции желающих" лидеры постановили, что Украина и ее партнеры настаивают на 30-дневном перемирии уже с понедельника.

Впоследствии идею поддержал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, прекращение огня должно быть подкреплено постоянной и конкретной поддержкой.