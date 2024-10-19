Ураган Хелен — подружжя біженців із Херсона загинуло у США під час стихії

Родина Сегенів з Херсона, яка загинула у США через ураган. Фото: Ліза Гіндінова

Сім'я українських біженців, яка виїхала з Херсона влітку 2022 року, загинула під час урагану "Хелен" у штаті Північна Кароліна. Син і бабуся перебувають у статусі безвісти зниклих.

Про це повідомила племінниця загиблої Ліза Гіндінова для видання USA Today.

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Подружжя Сегенів разом із сином Євгеном та бабусею Тетяною оселилися в регіоні, що опинився в епіцентрі стихії. Повідомляється, що від їхнього будинку залишилися лише бетонні блоки.

Будинок в якому жила сім'я Сегенових. Фото: Ліза Гіндінова

Тіла Анастасії та Дмитра Сегенових були знайдені за кілька днів після повені за 16 кілометрів від їхнього дому, який був зруйнований ураганом. Пошуки їхнього сина та бабусі продовжуються, наразі їх вважають безвісти зниклими.

Зниклий 13-річний син Євген Сегенів. Фото: Ліза Гіндінова

"Ми побачили сережку, і всі принишкли. Це був момент, коли ми більше нічого не могли придумати, ніякого божевільного сценарію. Були докази, що вони не вижили", — зазначила племінниця.

Тіло чоловіка ідентифікували за відбитками пальця.

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що двоє чоловіків опинилися в океані через ураган "Мілтон", який пройшов у США. Один із постраждалих опинився за 100 кілометрів від узбережжя Мексики.