Ураган Хелен — супруги беженцев из Херсона погибли в США во время стихии

Семья Сегенов из Херсона, погибшая в США из-за урагана. Фото: Лиза Гиндинова

Семья украинских беженцев, выехавшая из Херсона летом 2022 года, погибла во время урагана "Хелен" в штате Северная Каролина. Сын и бабушка находятся в статусе без вести пропавших.

Об этом сообщила племянница погибшей Лиза Гиндинова для издания USA Today.

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Супруги Сегенив вместе с сыном Евгением и бабушкой Татьяной поселились в регионе, оказавшемся в эпицентре стихии. Сообщается, что от их дома остались только бетонные блоки.

Дом, в котором жила семья Сегеновых. Фото: Лиза Гиндинова

Тела Анастасии и Дмитрия Сегеновых были найдены через несколько дней после наводнения в 16 километрах от их дома, который был разрушен ураганом. Поиски их сына и бабушки продолжаются, пока их считают без вести пропавшими.

Пропавший 13-летний сын Евгений Сегенов. Фото: Лиза Гиндинова

"Мы увидели сережку, и все притихли. Это был момент, когда мы больше ничего не могли придумать, никакого безумного сценария. Были доказательства, что они не выжили", — отметила племянница.

Тело мужчины идентифицировали по отпечаткам пальца.

Напомним, ураган "Милтон" , накрывший штат Флориду, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что двое мужчин оказались в океане из-за прошедшего в США урагана "Милтон" . Один из пострадавших оказался в 100 километрах от побережья Мексики.