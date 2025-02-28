Сирський прокоментував події у Білому домі 28 лютого

Сила в єдності — Сирський відреагував на скандал у США
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на події у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. Він наголосив, що наша сила — в єдності.
Про це Олександр Сирський написав у Telegram.
Скандал у Білому домі
"Збройні Сили — з Україною, з народом, з Верховним Головнокомандувачем. Наша сила — в єдності", — зазначив Сирський.
За його словами, українці продовжуються нищити російських окупантів та наближати перемогу.
Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул висловили свою підтримку Володимиру Зеленському та Україні у зв'язку з інцидентом у Білому домі.
Також Зеленського підтримав премʼєр Польщі Дональд Туск. За його словами, український лідер не один.
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