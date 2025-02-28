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Сила в єдності — Сирський відреагував на скандал у США

28 лютого 2025 23:38
Аркадій Пастула - Редактор
Сирський прокоментував події у Білому домі 28 лютого
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на події у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого. Він наголосив, що наша сила — в єдності.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

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"Збройні Сили — з Україною, з народом, з Верховним Головнокомандувачем. Наша сила — в єдності", — зазначив Сирський.

За його словами, українці продовжуються нищити російських окупантів та наближати перемогу.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон та заступник лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини Йоганн Вадепул висловили свою підтримку Володимиру Зеленському та Україні у зв'язку з інцидентом у Білому домі.

Також Зеленського підтримав премʼєр Польщі Дональд Туск. За його словами, український лідер не один.

США скандал Україна Білий дім Олександр Сирський
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