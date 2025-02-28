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Сила в единстве — Сырский отреагировал на скандал в США

28 февраля 2025 23:38
Аркадий Пастула - Редактор
Сырский прокомментировал события в Белом доме 28 февраля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Аркадий Пастула - Редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отреагировал на события в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Он подчеркнул, что наша сила — в единстве.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram.

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"Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным Главнокомандующим. Наша сила — в единстве", — отметил Сырский.

По его словам, украинцы продолжают уничтожать российских оккупантов и приближать победу.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому и Украине в связи с инцидентом в Белом доме.

Также Зеленского поддержал премьер Польши Дональд Туск. По его словам, украинский лидер не один.

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