Сырский прокомментировал события в Белом доме 28 февраля

Сила в единстве — Сырский отреагировал на скандал в США
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отреагировал на события в Белом доме в пятницу, 28 февраля. Он подчеркнул, что наша сила — в единстве.
Об этом Александр Сырский написал в Telegram.
Скандал в Белом доме
"Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным Главнокомандующим. Наша сила — в единстве", — отметил Сырский.
По его словам, украинцы продолжают уничтожать российских оккупантов и приближать победу.
Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель лидера Христианско-демократического союза Германии Иоганн Вадепул выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому и Украине в связи с инцидентом в Белом доме.
Также Зеленского поддержал премьер Польши Дональд Туск. По его словам, украинский лидер не один.
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