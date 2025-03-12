Чи працює Starlink в Україні — Сибіга та Сікорський обговорили деталі

Андрій Сибіга та Радослав Сікорський. Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга оговорив з польським колегою Радославом Сікорським роботу американських Starlink в Україні. Це сталося після суперечки польського посадовця з Ілоном Маском.

Про це пише Onet в середу, 12 березня.

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Чи працює Starlink в Україні

Під час спільної пресконференції Сікорський поцікавився у Сибіги, чи працює Starlink в Україні. При цьому він згадав про нещодавню суперечку з Ілоном Маском в соцмережі "Х". Український міністр зазначив, що наразі система працює.

"Так (Працює. — Ред.). Ми вдячні за плату і можливість користуватися Starlink, адже Польща витратила на це близько 200 мільйонів доларів. Це дуже важливо для наших військових", — сказав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, в неділю Радослав Сікорський вступив у суперечку з Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо. Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в соцмережі "Х" зазначив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Він наголосив, що саме тому його не зможуть відключити.

У відповідь на заяву Сікорського американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що він не планує призупиняти роботу терміналів Starlink в Україні.