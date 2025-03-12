Работает ли Starlink в Украине — Сибига и Сикорский обсудили детали

Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил с польским коллегой Радославом Сикорским работу американских Starlink в Украине. Это произошло после спора польского чиновника с Илоном Маском.

Об этом пишет Onet в среду, 12 марта.

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Работает ли Starlink в Украине

Во время совместной пресс-конференции Сикорский поинтересовался у Сибиги, работает ли Starlink в Украине. При этом он вспомнил о недавнем споре с Илоном Маском в соцсети "Х". Украинский министр отметил, что сейчас система работает.

"Да (Работает. — Ред.). Мы благодарны за плату и возможность пользоваться Starlink, ведь Польша потратила на это около 200 миллионов долларов. Это очень важно для наших военных", — сказал Андрей Сибига.

Напомним, в воскресенье Радослав Сикорский вступил в спор с Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети "Х" отметил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши. Он отметил, что именно поэтому его не смогут отключить.

В ответ на заявление Сикорского американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что он не планирует приостанавливать работу терминалов Starlink в Украине.