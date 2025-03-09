Маск заявив, що ніколи б не відключив Starlink в Україні

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск відреагував на заяву голови МЗС Польщі Радослава Сікорського про роботу терміналів Starlink в Україні. За словами бізнесмена, він не планує відключати систему.

Про це Маск написав в X у неділю, 9 березня.

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Маск зауважив, що незалежно від того, наскільки він не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали.

"Я просто стверджую, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації!", — написав він.

Бізнесмен наголосив, що він ніколи б не пішов на таке і не використовував би це "як розмінну монету".

Скриншот допису Маска

Раніше Маск заявив, що у разі відключення терміналів Starlink в Україні зруйнувалася б уся лінія фронту.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Starlink для України оплачує польське міністерство оцифрування. На це відповів держсекретар США Марко Рубіо. Американський чиновник назва "вигадками" можливе відключення системи та додав, що ніхто не погрожував цього зробити.