Маск заявил, что никогда бы не отключил Starlink в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о работе терминалов Starlink в Украине. По словам бизнесмена, он не планирует отключать систему.

Об этом Маск написал в X в воскресенье, 9 марта.

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Маск отметил, что независимо от того, насколько он не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы.

"Я просто утверждаю, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации!" — написал он.

Бизнесмен подчеркнул, что он никогда бы не пошел на такое и не использовал бы это "как разменную монету".

Скриншот поста Маска

Ранее Маск заявил, что в случае отключения терминалов Starlink в Украине разрушилась бы вся линия фронта.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Starlink для Украины оплачивает польское Министерство цифровізації. На это ответил госсекретарь США Марко Рубио. Американский чиновник назвал "выдумками" возможное отключение системы и добавил, что никто не угрожал этого сделать.