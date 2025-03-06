Eutelsat веде переговори з ЄС щодо терміналів в Україні

Військовий з терміналом. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Французький супутниковий оператор Eutelsat може замінити в Україні термінали зв'язку Starlink американського мільярдера Ілона Маска. За словами головного виконавчого директора Єви Бернеке, компанія вже працює на території України, але не всі термінали підключені до мережі.

Про це Бернеке розповіла в інтерв'ю Bloomberg.

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"Сьогодні всі запитують нас: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні?", і ми розглядаємо цю можливість", — сказала виконавчий директор компанії.

За її словами, Eutelsat вже працює в Україні, де має тисячі терміналів, однак не всі вони підключені до мережі. Тому для того, аби забезпечити 40 тисяч терміналів, може знадобитися кілька місяців.

Видання зауважило, що хоч більшість українських Starlink фінансує Європа, відносини між США й Україною викликають побоювання, що робота терміналів може бути припинена.

Бернеке зазначила, що для швидкого збільшення кількості терміналів Eutelsat потребуватиме фінансової та логістичної підтримки. Водночас акції компанії зросли у понад шість разів після анонсування ЄС збільшення витрат на оборону.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, яка існує альтернатива американським системам ППО Patriot.

А міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський анонсував постачання Україні ще 5 000 терміналів Starlink.