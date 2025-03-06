Eutelsat ведет переговоры с ЕС по терминалам в Украине

Во Франции заявили об альтернативе для Starlink в Украине
Французский спутниковый оператор Eutelsat может заменить в Украине терминалы связи Starlink американского миллиардера Илона Маска. По словам главного исполнительного директора Евы Бернеке, компания уже работает на территории Украины, но не все терминалы подключены к сети.
Об этом Бернеке рассказала в интервью Bloomberg.
Альтернатива Starlink
"Сегодня все спрашивают нас: "Можете ли вы заменить большое количество терминалов Starlink в Украине?", и мы рассматриваем эту возможность", — сказала исполнительный директор компании.
По ее словам, Eutelsat уже работает в Украине, где имеет тысячи терминалов, однако не все они подключены к сети. Поэтому для того, чтобы обеспечить 40 тысяч терминалов, может потребоваться несколько месяцев.
Издание отметило, что хотя большинство украинских Starlink финансирует Европа, отношения между США и Украиной вызывают опасения, что работа терминалов может быть прекращена.
Бернеке добавила, что для быстрого увеличения количества терминалов Eutelsat потребуется финансовая и логистическая поддержка. В то же время акции компании выросли более чем в шесть раз после анонсирования ЕС увеличения расходов на оборону.
Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, какая существует альтернатива американским системам ПВО Patriot.
А министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский анонсировал поставки Украине еще 5 000 терминалов Starlink.
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