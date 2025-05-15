Переговори в Туреччині — Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом

Андрій Сибіга, Ліндсі Грем та Марко Рубіо в Анталії. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Вони обговорили мирні зусилля та координації позицій.

Про це повідомив Андрій Сибіга у X (Twitter) 15 травня.

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Сибіга розповів, що під час цієї зустрічі сторони говорили про подальші мирні зусилля та координацію позиції протягом цього критичного тижня. За його словами, вони детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися своїми підходами.

Андрій Сибіга та Марко Рубіо. Фото: x.com/andrii_sybiha

Зустріч США та України в Анталії. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивний та взаємовигідний спосіб", — наголосив український міністр.

Він також додав, що вкрай важливо, аби Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України, але поки що вона цього не зробила. Андрій Сибіга підкреслив, що Москва повинна зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вирушив до Туреччини, аби зустрітися з президентом країни Реджепом Ердоганом.

Водночас російський диктатор Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів у Стамбулі. Однак його в цьому переліку немає.