Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорить у Туреччині шляхи до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 14 травня, здійснить візит до Анталії. Візит відбудеться у відповідь на запрошення очільника МЗС Турецької Республіки Хакана Фідана.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

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Андрій Сибіга проведе зустрічі в Анталії

У рамках перебування Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей із міжнародними партнерами з метою координації дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого й сталого миру для України.

У пресслужбі зазначили, що під час переговорів міністр наголосить на непохитній відданості України мирному врегулюванню конфлікту та підкреслить, що необхідно посилювати тиск на Російську Федерацію в разі її подальшої відмови від повного та безумовного припинення вогню принаймні на 30 днів, а також від участі у ширших мирних ініціативах.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Сибіга дав оцінку ймовірності зустрічі Зеленського та Путіна.

Тим часом Росія досі ігнорує пропозицію припинення вогню на 30 днів. Андрій Сибіга пояснив, що відбувається на фронті.