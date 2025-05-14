Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Андрей Сибига посетит Анталию для переговоров о мире arrow

Андрей Сибига посетит Анталию для переговоров о мире

14 мая 2025 08:46
Анастасия Постоенко - Редактор
Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудит в Турции пути к миру
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 14 мая, совершит визит в Анталию. Визит состоится в ответ на приглашение главы МИД Турецкой Республики Хакана Фидана.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Реклама
Читайте также:

Андрей Сибига проведет встречи в Анталии

В рамках пребывания Сибига проведет ряд двусторонних встреч с международными партнерами с целью координации дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.

В пресс-службе отметили, что во время переговоров министр подчеркнет непоколебимую приверженность Украины мирному урегулированию конфликта и подчеркнет, что необходимо усиливать давление на Российскую Федерацию в случае ее дальнейшего отказа от полного и безусловного прекращения огня по крайней мере на 30 дней, а также от участия в более широких мирных инициативах.

Напомним, недавно Андрей Сибига дал оценку вероятности встречи Зеленского и Путина.

Между тем Россия до сих пор игнорирует предложение прекращения огня на 30 дней. Андрей Сибига объяснил, что происходит на фронте.

Турция МИД Андрей Сибига Украина политики мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама