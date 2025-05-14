Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудит в Турции пути к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 14 мая, совершит визит в Анталию. Визит состоится в ответ на приглашение главы МИД Турецкой Республики Хакана Фидана.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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В рамках пребывания Сибига проведет ряд двусторонних встреч с международными партнерами с целью координации дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.

В пресс-службе отметили, что во время переговоров министр подчеркнет непоколебимую приверженность Украины мирному урегулированию конфликта и подчеркнет, что необходимо усиливать давление на Российскую Федерацию в случае ее дальнейшего отказа от полного и безусловного прекращения огня по крайней мере на 30 дней, а также от участия в более широких мирных инициативах.

Напомним, недавно Андрей Сибига дал оценку вероятности встречи Зеленского и Путина.

Между тем Россия до сих пор игнорирует предложение прекращения огня на 30 дней. Андрей Сибига объяснил, что происходит на фронте.