Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сибіга оцінив ймовірність згоди Путіна на зустріч із Зеленським arrow

Сибіга оцінив ймовірність згоди Путіна на зустріч із Зеленським

11 травня 2025 20:54
Аркадій Пастула - Редактор
Згода Зеленського на переговори з Путіним — Сибіга прокоментував
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про згоду Президента Володимира Зеленського особисто провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним 15 травня. За його словами, це те, що робить справжній лідер.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 11 травня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Сибіги

"Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим", — зазначив міністр.

За його словами, дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський погодився на переговори з Путіним у Туреччині 15 травня. Крім того, відзавтра Україна чекає на повне припинення вогню.

А глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що російський диктатор затягує час та використовує тактику терору.

Володимир Зеленський володимир путін переговори МЗС Андрій Сибіга Україна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама