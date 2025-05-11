Згода Зеленського на переговори з Путіним — Сибіга прокоментував

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про згоду Президента Володимира Зеленського особисто провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним 15 травня. За його словами, це те, що робить справжній лідер.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 11 травня.

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Реакція Сибіги

"Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим", — зазначив міністр.

За його словами, дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський погодився на переговори з Путіним у Туреччині 15 травня. Крім того, відзавтра Україна чекає на повне припинення вогню.

А глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що російський диктатор затягує час та використовує тактику терору.