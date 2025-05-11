Согласие Зеленского на переговоры с Путиным — Сибига прокомментировал

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о согласии Президента Владимира Зеленского лично провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным 15 мая. По его словам, это то, что делает настоящий лидер.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 11 мая.

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Реакция Сибиги

"Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем", — отметил министр.

По его словам, очень маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы крошку такой смелости.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский согласился на переговоры с Путиным в Турции 15 мая. Кроме того, с завтрашнего дня Украина ждет полного прекращения огня.

А глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что российский диктатор затягивает время и использует тактику террора.