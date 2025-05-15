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Сибига встретился в Анталии с Рубио и Грэмом — фото

15 мая 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Турции — Сибига встретился с Рубио и Грэмом
Андрей Сибига, Линдси Грэм и Марко Рубио в Анталии. Фото: x.com/andrii_sybiha
Карина Приходько - Редактор

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Они обсудили мирные усилия и координацию позиций.

Об этом сообщил Андрей Сибига в X (Twitter) 15 мая.

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Встреча Сибиги, Рубио и Грэма

Сибига рассказал, что во время этой встречи стороны говорили о дальнейших мирных усилиях и координации позиции в течение этой критической недели. По его словам, они подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились своими подходами.

Зустріч Сибіги, Рубіо та Грема в Анталії
Андрей Сибига и Марко Рубио. Фото: x.com/andrii_sybiha
Зустріч Сибіги, Рубіо і Грема
Встреча США и Украины в Анталии. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивный и взаимовыгодный способ", — подчеркнул украинский министр.

Он также добавил, что крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины, но пока она этого не сделала. Андрей Сибига подчеркнул, что Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену.

Напомним, Владимир Зеленский отправился в Турцию, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

В то же время российский диктатор Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле. Однако его в этом перечне нет.

Турция переговоры Андрей Сибига война в Украине Марко Рубио
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