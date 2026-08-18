Сибіга закликав використати заморожені активи РФ для підтримки України

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів розробити чіткі механізми для використання заморожених російських активів на користь України. За його словами, сума збитків, завданих російською агресією, вже перевищує 600 мільярдів доларів.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево у вівторок, 18 серпня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Використання заморожених російських активів

Сибіга наголосив на необхідності розробки чітких та ефективних юридичних механізмів, які дозволять спрямувати заморожені російські активи для України.

За оцінками Світового банку, шкода, завдана Росією українській інфраструктурі, вже перевищила 600 мільярдів доларів.

"Ми повинні мати для нашої стійкості, для нашої макрофінансової стабільності підтримку, і за що ми вдячні, і Бельгія тут один з лідерів такої підтримки, і, власне, замороження активів, це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів", — каже Сибіга.

Читайте також:

Він зазначив, що Україна буде це активно обговорювати та сподівається на чіткі рішення.

Як писали Новини.LIVE, до України 18 серпня прибув глава МЗС Бельгії Максим Прево. Він вже оглянув російський дрон типу Shahed та вшанував памʼять загиблих.

Крім того, за словами Сибіги, Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС посилить економічний тиск на Росію завдяки новим обмеженням. Серед ключових пропозицій — заборона на надання Росії морських послуг.