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Головна Новини дня Глава МЗС Бельгії прибув до України та побачив російський "Шахед"

Глава МЗС Бельгії прибув до України та побачив російський "Шахед"

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Дата публікації: 18 серпня 2026 15:21
Глава МЗС Бельгії Прево прибув до Києва: Сибіга показав йому Шахед
Андрій Сибіга та Максим Прево. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево прибув із візитом до Києва у вівторок, 18 серпня. Він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Зокрема, Прево оглянув російський дрон типу Shahed, якими окупанти атакують Україну.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Візит глави МЗС Бельгії до України

Разом з українською делегацією Максим Прево долучився до церемонії покладання квітів у столиці та вшанував пам’ять полеглих.

Візит глави МЗС Бельгії Максима Прево до України
Вшанування памʼяті полеглих. Фото: МЗС

Крім того, Сибіга показав главі МЗС Бельгії російський "Шахед", яким Росія щодня атакує Україну.

Огляд російського шахеда
Огляд російського дрона типу Shahed. Фото: МЗС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Бельгії Тео Франкена, його країна має намір передати Україні сім винищувачів F-16 протягом 2026 року. Три літаки планують повністю підготувати до виконання бойових завдань, а ще чотири використають як джерело запчастин для ремонту інших бортів.

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Раніше український лідер Володимир Зеленський спілкувався з премʼєром Бельгії Бартом де Вевером про підтримку українського захисту. Зокрема, йдеться про графік постачань винищувачів F-16.

війна МЗС Андрій Сибіга Україна Бельгія дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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