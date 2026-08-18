Глава МИД Бельгии Прево прибыл в Киев: Сибига показал ему Шахед

Андрей Сибига и Максим Прево. Фото: МИД

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево прибыл с визитом в Киев во вторник, 18 августа. Он встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В частности, Прево осмотрел российский дрон типа Shahed, с помощью которых оккупанты атакуют Украину.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Визит главы МИД Бельгии в Украину

Вместе с украинской делегацией Максим Прево принял участие в церемонии возложения цветов в столице и почтил память погибших.

Почтение памяти погибших. Фото: МИД

Кроме того, Сибига показал главе МИД Бельгии российский "Шахед", которым Россия ежедневно атакует Украину.

Осмотр российского дрона типа Shahed. Фото: МИД

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена, его страна намерена передать Украине семь истребителей F-16 в течение 2026 года. Три самолета планируется полностью подготовить к выполнению боевых задач, а еще четыре будут использованы в качестве источника запчастей для ремонта остальных самолетов.

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