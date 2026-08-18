Глава МИД Бельгии Прево прибыл в Киев: Сибига показал ему Шахед

Глава МИД Бельгии прибыл в Украину и увидел российский "Шахед"
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево прибыл с визитом в Киев во вторник, 18 августа. Он встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В частности, Прево осмотрел российский дрон типа Shahed, с помощью которых оккупанты атакуют Украину.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Визит главы МИД Бельгии в Украину
Вместе с украинской делегацией Максим Прево принял участие в церемонии возложения цветов в столице и почтил память погибших.
Кроме того, Сибига показал главе МИД Бельгии российский "Шахед", которым Россия ежедневно атакует Украину.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена, его страна намерена передать Украине семь истребителей F-16 в течение 2026 года. Три самолета планируется полностью подготовить к выполнению боевых задач, а еще четыре будут использованы в качестве источника запчастей для ремонта остальных самолетов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский общался с премьером Бельгии Бартом де Вевером о поддержке украинской обороны. В частности, речь идет о графике поставок истребителей F-16.