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Главная Новости дня Глава МИД Бельгии прибыл в Украину и увидел российский "Шахед"

Глава МИД Бельгии прибыл в Украину и увидел российский "Шахед"

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 15:21
Глава МИД Бельгии Прево прибыл в Киев: Сибига показал ему Шахед
Андрей Сибига и Максим Прево. Фото: МИД

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево прибыл с визитом в Киев во вторник, 18 августа. Он встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В частности, Прево осмотрел российский дрон типа Shahed, с помощью которых оккупанты атакуют Украину.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Визит главы МИД Бельгии в Украину

Вместе с украинской делегацией Максим Прево принял участие в церемонии возложения цветов в столице и почтил память погибших.

Візит глави МЗС Бельгії Максима Прево до України
Почтение памяти погибших. Фото: МИД

Кроме того, Сибига показал главе МИД Бельгии российский "Шахед", которым Россия ежедневно атакует Украину.

Огляд російського шахеда
Осмотр российского дрона типа Shahed. Фото: МИД

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена, его страна намерена передать Украине семь истребителей F-16 в течение 2026 года. Три самолета планируется полностью подготовить к выполнению боевых задач, а еще четыре будут использованы в качестве источника запчастей для ремонта остальных самолетов.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский общался с премьером Бельгии Бартом де Вевером о поддержке украинской обороны. В частности, речь идет о графике поставок истребителей F-16.

война МИД Андрей Сибига Украина Бельгия дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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