Зеленский встретился с премьером Бельгии: помощь Украине, F-16 и PURL

Владимир Зеленский и Барт де Вевер. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 18 июня, провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В частности, стороны обсудили поддержку украинской обороны.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Поддержка защиты Украины

Зеленский отметил, что Бельгия готовит новый значительный пакет помощи и взнос в PURL. Кроме того, стороны обсудили график поставок истребителей F-16. Известно, что первые поставки состоятся уже в этом году. Украинский лидер заявил, что именно такая помощь в защите неба сейчас нужна больше всего.

"Проинформировал премьер-министра о наших встречах и договоренностях на саммите G7, а также о наших дипломатических контактах, направленных на завершение этой российской войны. Действительно важно, чтобы давление на агрессора и дальше усиливалось. Также обсудили евроинтеграцию Украины. Спасибо Бельгии — правительству и всему народу — за поддержку!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о предстоящих договоренностях с Германией и заявил, что Украина вместе с ЕС сегодня делает первый шаг к формированию будущей Европейской антибаллистической системы.

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А 17 июня глава государства провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, стороны обсудили укрепление обороны Украины и получение лицензий США на производство средств ПВО.