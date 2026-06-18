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Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Бельгії постачання винищувачів F-16

Зеленський обговорив з премʼєром Бельгії постачання винищувачів F-16

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 15:08
Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: допомога Україні, F-16 і PURL
Володимир Зеленський та Барт де Вевер. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 18 червня, провів зустріч з премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Зокрема, сторони обговорили підтримку українського захисту. 

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Підтримка захисту України

Зеленський зазначив, що Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у PURL. Крім того, сторони обговорили графік постачань винищувачів F-16. Відомо, що перші надходження будуть уже цього року. Український лідер заявив, що саме така допомога із захистом неба наразі найбільше потрібна. 

"Поінформував премʼєр-міністра про наші зустрічі та домовленості на саміті G7, а також про наші дипломатичні контакти для завершення цієї російської війни. Дійсно важливо, щоб тиск на агресора і далі посилювався. Також обговорили євроінтеграцію України. Дякую Бельгії — уряду та всьому народу – за підтримку!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про майбутні домовленості з Німеччиною та заявив, що Україна разом із ЄС сьогодні робить перший крок до формування майбутньої Європейської антибалістичної системи. 

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А 17 червня глава держави провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Зокрема, сторони говорили про зміцнення захисту України та отримання ліцензій США на виробництво ППО.

Володимир Зеленський Україна Бельгія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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