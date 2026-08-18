Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: убытки Украины от войны превысили 600 млрд долларов

Сибига: убытки Украины от войны превысили 600 млрд долларов

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 15:57
Сибига призвал использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров разработать четкие механизмы использования замороженных российских активов в интересах Украины. По его словам, сумма ущерба, нанесенного российской агрессией, уже превышает 600 миллиардов долларов.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево во вторник, 18 августа, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Использование замороженных российских активов

Сибига подчеркнул необходимость разработки четких и эффективных юридических механизмов, которые позволят направить замороженные российские активы на нужды Украины.

По оценкам Всемирного банка, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, уже превысил 600 миллиардов долларов.

"Для обеспечения нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности нам нужна поддержка, за что мы благодарны, и Бельгия здесь является одним из лидеров такой поддержки, и, собственно, замораживание активов — является одним из тех фундаментальных направлений, которое может существенно укрепить нас за счет прямого использования российских средств", — говорит Сибига.

Читайте также:

Он отметил, что Украина будет активно обсуждать этот вопрос и надеется на четкие решения.

Как писали Новини.LIVE, 18 августа в Украину прибыл глава МИД Бельгии Максим Прево. Он уже осмотрел российский дрон типа Shahed и почтил память погибших.

Кроме того, по словам Сибиги, Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС усилит экономическое давление на Россию благодаря новым ограничениям. Среди ключевых предложений — запрет на предоставление России морских услуг.

война Андрей Сибига Украина активы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации