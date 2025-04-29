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Сибіга закликав Радбез підтримати Україну та засудити Росію

29 квітня 2025 12:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Рада Безпеки ООН обговорить російську агресію проти України
Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сьогодні у вівторок, 29 квітня, о 23:00 за київським часом відбудеться важливе засідання Ради Безпеки ООН, скликане під головуванням Франції. Темою обговорення стане війна Росії проти України та її терористичні дії проти мирного населення.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України

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Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив вдячність французькому колезі Жану-Ноелю Барро за ініціативу організувати це засідання та за непохитну солідарність із Україною.

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія – ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну", — заявив Сибіга. 

Міністр закликав членів Радбезу ООН висловити чітку підтримку мирним ініціативам України, рішуче засудити терористичні атаки Росії на цивільних і зайняти принципову позицію щодо посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, в ООН відреагували на пропозицію Путіна про триденне перемир'я. 

Додамо, що кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном на тему припинення вогню.

Кілька днів тому Еммануель Макрон різко відреагував на пропозицію Україні від США поступитися територіями Росії для миру. 

Франція МЗС Андрій Сибіга Україна
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