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Сибига призвал Совбез поддержать Украину и осудить Россию

29 апреля 2025 12:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Совет Безопасности ООН обсудит российскую агрессию против Украины
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня, 29 апреля, в 23:00 по киевскому времени состоится важное заседание Совета Безопасности ООН, созванное под председательством Франции. Темой обсуждения станет война России против Украины и ее террористические действия против мирного населения.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил благодарность французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро за инициативу организовать это заседание и за непоколебимую солидарность с Украиной.

"Украина предана мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, а Россия — нет. Это четкое свидетельство, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжать войну", — заявил Сибига.

Министр призвал членов Совбеза ООН выразить четкую поддержку мирным инициативам Украины, решительно осудить террористические атаки России на гражданских и занять принципиальную позицию по усилению давления на Москву.

Напомним, в ООН отреагировали на предложение Путина о трехдневном перемирии.

Добавим, что несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему прекращения огня.

Несколько дней назад Эммануэль Макрон резко отреагировал на предложение Украине от США уступить территории России для мира.

Франция МИД Андрей Сибига Украина
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