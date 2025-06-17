Сибіга заявив що Путін вдарив по Києву під час саміту G7 щоб принизити Захід

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив масований ракетно-дроновий удар по Україні, що стався в ніч на 17 червня, наголосивши на цинічності дій Москви. За його словами, атака, внаслідок якої найбільше постраждав Київ, є свідомим сигналом з боку Путіна до світової спільноти, зокрема до країн "Великої сімки", які саме в цей час проводять саміт.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

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"Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств. Росія не лише відкидає припинення вогню чи зустріч лідерів для пошуку рішень та припинення війни. Вона цинічно завдає ударів по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення", — висловився Андрій Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Глава МЗС підкреслив, що Кремль цілеспрямовано демонструє неповагу до Сполучених Штатів та інших союзників України, ігноруючи будь-які заклики до припинення вогню чи дипломатичних переговорів.

Також він зазначив, що Росія може зупинитися лише якщо на неї почнуть іще жорсткіше тиснути.

"Мета Путіна дуже проста: показати лідерів G7 слабкими. Тільки рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його неправоту", — завершив повідомлення глава МЗС України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки по Україні і закликав партнерів діяти рішуче щодо тиску проти Росії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відеокадри, як російські безпілотники атакують цивільні об'єкти і прокоментував атаку.

Додамо, що президента США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7, тож запланована зустріч із Володимиром Зеленським скасовується.