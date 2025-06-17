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Зеленський звернувся до партнерів після масованої атаки Росії

17 червня 2025 09:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський відреагував на масований удар Росії по Україні 17 червня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 17 червня. За його словами, протягом кількох годин ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Найсильніше постраждав Київ, де було зруйновано цілий підʼїзд житлового будинку, а також пошкоджено будівлі у восьми районах столиці.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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"Такі атаки — чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів", — заявив Зеленський. 

Крім Києва удари були завдані по Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Київській області. Усі ці регіони зазнали масованих ударів як дронами, так і ракетами. На місцях досі тривають рятувальні роботи, а постраждалим надається медична та гуманітарна допомога.

Київ обстріли
Рятувальники в Києві. Фото: ДСНС України

Станом на ранок підтверджено загибель 15 осіб, ще щонайменше 75 людей поранено. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Зеленський звернувся до партнерів 

Зеленський наголосив, що такі дії є нічим іншим, як тероризмом, і закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції.

"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", — висловився Володимир Зеленський. 

Київ 17 червня
Гасіння пожежі в будинку, який атакувала Росія. Фото: ДСНС Києва

Він також повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і військовими командувачами, які регулярно доповідають про ситуацію на місцях.

Нагадаємо, в КМВА назвали кількість ракет та дронів, які Росія направила на столицю цієї ночі. 

Також на російську масовану атаку відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. 

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