Зеленський відреагував на масований удар Росії по Україні 17 червня

Зеленський звернувся до партнерів після масованої атаки Росії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 17 червня. За його словами, протягом кількох годин ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Найсильніше постраждав Київ, де було зруйновано цілий підʼїзд житлового будинку, а також пошкоджено будівлі у восьми районах столиці.
Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.
Росія завдала масованого удару по Україні
"Такі атаки — чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів", — заявив Зеленський.
Крім Києва удари були завдані по Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Київській області. Усі ці регіони зазнали масованих ударів як дронами, так і ракетами. На місцях досі тривають рятувальні роботи, а постраждалим надається медична та гуманітарна допомога.
Станом на ранок підтверджено загибель 15 осіб, ще щонайменше 75 людей поранено. Президент висловив співчуття рідним загиблих.
Зеленський звернувся до партнерів
Зеленський наголосив, що такі дії є нічим іншим, як тероризмом, і закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції.
"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", — висловився Володимир Зеленський.
Він також повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і військовими командувачами, які регулярно доповідають про ситуацію на місцях.
Нагадаємо, в КМВА назвали кількість ракет та дронів, які Росія направила на столицю цієї ночі.
Також на російську масовану атаку відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
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