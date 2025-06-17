Зеленский отреагировал на массированный удар России по Украине 17 июня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку со стороны России 17 июня. По его словам, в течение нескольких часов враг выпустил по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Сильнее всего пострадал Киев, где был разрушен целый подъезд жилого дома, а также повреждены здания в восьми районах столицы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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"Такие атаки — чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов", — заявил Зеленский.

Кроме Киева, удары были нанесены по Одессе, Запорожью, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской области. Все эти регионы подверглись массированным ударам как дронами, так и ракетами. На местах до сих пор продолжаются спасательные работы, а пострадавшим оказывается медицинская и гуманитарная помощь.

Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на утро подтверждена гибель 15 человек, еще по меньшей мере 75 человек ранены. Президент выразил соболезнования родным погибших.

Зеленский обратился к партнерам

Зеленский подчеркнул, что такие действия являются ничем иным, как терроризмом, и призвал международное сообщество к решительной реакции.

"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", — высказался Владимир Зеленский.

Тушение пожара в доме, который атаковала Россия. Фото: ГСЧС Киева

Он также сообщил, что находится на постоянной связи с министром внутренних дел Игорем Клименко и военными командующими, которые регулярно докладывают о ситуации на местах.

Напомним, в КГВА назвали количество ракет и дронов, которые Россия направила на столицу этой ночью.

Также на российскую массированную атаку отреагировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.