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Так воюють автократії — Єрмак відреагував на атаку Росії

17 червня 2025 08:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
Єрмак звинуватив Росію у навмисному терорі проти цивільних
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував ракетний обстріл Києва, внаслідок якого загинули та постраждали мирні мешканці. У заяві він наголосив, що це цілеспрямоване вбивство цивільних осіб у звичайних житлових будинках.

Про це Андрій Єрмак написав на своєму каналі у Telegram.

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Він підкреслив, що удари здійснюються зброєю, постаченою з Ірану та Північної Кореї, а також ракетами, виготовленими із західних компонентів. 

"Ось так воює Росія — вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами", — зауважив посадовець. 

При цьому Росія як ядерна держава дозволяє собі безкарно ігнорувати заклики до припинення вогню.

"Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?" — висловився Єрмак. 

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці побільшало постраждалих від атаки — вже 55 людей звернулося по допомогу. 

Також глава МВС України Ігор Клименко заявив, що Росія вдарила по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва балістикою

Андрій Єрмак обстріли війна Росія ракетний удар
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