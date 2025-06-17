Ермак обвинил Россию в умышленном терроре против гражданских лиц

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ракетный обстрел Киева, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. В заявлении он отметил, что это целенаправленное убийство гражданских лиц в обычных жилых домах.

Об этом Андрей Ермак написал на своем канале в Telegram.

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Он подчеркнул, что удары осуществляются оружием, поставляемым из Ирана и Северной Кореи, а также ракетами, изготовленными из западных компонентов.

"Вот так воюет Россия — убивает гражданских в обычных домах, сознательно. Так воюют автократии. Оружием из Ирана, из КНДР, ракетами с западными компонентами", — отметил чиновник.

При этом Россия как ядерная держава позволяет себе безнаказанно игнорировать призывы к прекращению огня.

"Ядерная держава может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему? И сколько еще должно погибнуть наших людей и детей?" — высказался Ермак.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице стало больше пострадавших от атаки — уже 55 человек обратилось за помощью.

Также глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что Россия ударила по многоэтажке в Соломенском районе Киева баллистикой.