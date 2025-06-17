Сибига заявил, что Путин ударил по Киеву во время саммита G7, чтобы унизить Запад

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил массированный ракетно-дроновый удар по Украине, который произошел в ночь на 17 июня, отметив циничность действий Москвы. По его словам, атака, в результате которой больше всего пострадал Киев, является сознательным сигналом со стороны Путина к мировому сообществу, в частности к странам "Большой семерки", которые именно в это время проводят саммит.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

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"Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств. Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения", — высказался Андрей Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава МИД подчеркнул, что Кремль целенаправленно демонстрирует неуважение к Соединенным Штатам и другим союзникам Украины, игнорируя любые призывы к прекращению огня или дипломатическим переговорам.

Также он отметил, что Россия может остановиться, только если на нее начнут еще жестче давить.

"Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", — завершил сообщение глава МИД Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки по Украине и призвал партнеров действовать решительно в отношении давления против России.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал видеокадры, как российские беспилотники атакуют гражданские объекты, и прокомментировал атаку.

Добавим, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, поэтому запланированная встреча с Владимиром Зеленским отменяется.