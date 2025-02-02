Андрій Сибіга відповів на заяву Путіна про нелегітимність Володимира Зеленського

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про нелегітимність Президента Володимира Зеленського. Міністр нагадав, що сам Путін вже більше 20 років не покидає своєї посади.

Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х у неділю, 2 лютого.

Читайте також:

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга відреагував на заяву Путіна

"Заяви Путіна на тему легітимності Президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність", — зазначив Сибіга.

Також очільник МЗС нагадав, що Путін всупереч конституції власної держави узурпував владу та ліквідував або ув’язнив усіх опонентів. Також диктатор знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування на свою користь і на сьогоднішній день залишається при владі довше, ніж Сталін.

"Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у спокої", — заявив Сибіга.

Міністр також додав, що заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії.

"Лише дурні можуть довіряти їм. Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі", — резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться переговорів. На його думку, диктатор РФ навмисно затягує війну.

Зеленський також підтримав заяви Дональда Трампа про можливі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що позиція щодо економічного тиску на державу-агресора справедлива.