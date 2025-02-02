Андрей Сибига ответил на заявление Путина о нелегитимности Владимира Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности президента Владимира Зеленского. Министр напомнил, что сам Путин уже более 20 лет не покидает своей должности.

Об этом Сибига написал на своей странице в социальной сети Х в воскресенье, 2 февраля.

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Сибига отреагировал на заявление Путина

"Заявления Путина на тему легитимности Президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; Президент Трамп вернулся уже на второй срок после впечатляющей победы на выборах. Так выглядят демократия и легитимность", — отметил Сибига.

Также глава МИД напомнил, что Путин вопреки конституции собственного государства узурпировал власть и ликвидировал или посадил всех оппонентов. Также диктатор уничтожил свободные средства массовой информации, организовал фиктивное голосование в свою пользу и на сегодняшний день остается у власти дольше, чем Сталин.

"Теперь эта личность читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое", — заявил Сибига.

Министр также добавил, что заявления Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории.

"Только глупцы могут доверять им. Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти", — резюмировал глава МИД.

Напомним, Зеленский заявил, что Владимир Путин боится переговоров. По его мнению, диктатор РФ намеренно затягивает войну.

Зеленский также поддержал заявления Дональда Трампа о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что позиция относительно экономического давления на государство-агрессора справедлива.