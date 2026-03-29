Сибіга: США не планує віддати зброю для України на Близький Схід

Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна отримала запевнення від США щодо незмінності постачання озброєння в межах міжнародних програм. Йдеться, зокрема, про відсутність планів перенаправлення зброї, призначеної для ЗСУ, на Близький Схід.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

США поки не планують перенапрвляти зброю

Сибіга повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що США немає намірів передавати зброю, придбану в рамках програми PURL, на Близький Схід.

"Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо — нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації", – наголосив глава МЗС.

Міністр також повідомив, що Україна отримала підтвердження щодо приєднання ще однієї країни до програми PURL, хоча деталі поки не розголошуються. Він підкреслив, що ця ініціатива із закупівлі американського озброєння продовжує діяти та має перспективу розвитку.

"Це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися. І це єдиноможливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО", — додав глава МЗС.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Сибіга зустрівся з Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції. Під час перемовин сторони обговорили зусилля, спрямовані на досягнення миру, а також питання посилення тиску на Росію.

Водночас міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна має намір перевірити, чи надходить в Україну американське озброєння, оплачене союзниками по НАТО. Він наголосив на необхідності з’ясувати, чи виконує Вашингтон свої контрактні зобов’язання.