Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: США не планирует отдать оружие для Украины на Ближний Восток

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 12:47
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина получила заверения от США о неизменности поставок вооружения в рамках международных программ. Речь идет, в частности, об отсутствии планов перенаправления оружия, предназначенного для ВСУ, на Ближний Восток.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформ", передает Новини.LIVE.

США пока не планируют перенаправлять оружие

Сибига сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США не намерены передавать оружие, приобретенное в рамках программы PURL, на Ближний Восток.

"Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на сейчас нет планов и по переадресации", — подчеркнул глава МИД.

Министр также сообщил, что Украина получила подтверждение о присоединении еще одной страны к программе PURL, хотя детали пока не разглашаются. Он подчеркнул, что эта инициатива по закупке американского вооружения продолжает действовать и имеет перспективу развития.

Читайте также:

"Это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО", — добавил глава МИД.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Сибига встретился с Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции. Во время переговоров стороны обсудили усилия, направленные на достижение мира, а также вопросы усиления давления на Россию.

В то же время министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна намерена проверить, поступает ли в Украину американское вооружение, оплаченное союзниками по НАТО. Он отметил необходимость выяснить, выполняет ли Вашингтон свои контрактные обязательства.

США оружие Андрей Сибига Ближний Восток
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации