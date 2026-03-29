Сибига: США не планирует отдать оружие для Украины на Ближний Восток

Андрей Сибига.

Украина получила заверения от США о неизменности поставок вооружения в рамках международных программ. Речь идет, в частности, об отсутствии планов перенаправления оружия, предназначенного для ВСУ, на Ближний Восток.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформ", передает Новини.LIVE.

США пока не планируют перенаправлять оружие

Сибига сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США не намерены передавать оружие, приобретенное в рамках программы PURL, на Ближний Восток.

"Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на сейчас нет планов и по переадресации", — подчеркнул глава МИД.

Министр также сообщил, что Украина получила подтверждение о присоединении еще одной страны к программе PURL, хотя детали пока не разглашаются. Он подчеркнул, что эта инициатива по закупке американского вооружения продолжает действовать и имеет перспективу развития.

"Это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО", — добавил глава МИД.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Сибига встретился с Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции. Во время переговоров стороны обсудили усилия, направленные на достижение мира, а также вопросы усиления давления на Россию.

В то же время министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна намерена проверить, поступает ли в Украину американское вооружение, оплаченное союзниками по НАТО. Он отметил необходимость выяснить, выполняет ли Вашингтон свои контрактные обязательства.