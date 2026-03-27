Роль США в продвижении мира критически важна: встреча Сибиги и Рубио

Дата публикации 27 марта 2026 13:42
Марко Рубио и Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции. В частности, стороны говорили о мирных усилиях по окончанию войны. Кроме того, среди тем было давление на Россию.

Об этом сообщил Андрей Сибига в соцсети X в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

Глава МИД подчеркнул, что роль США в продвижении мирных усилий остается чрезвычайно важной. По его словам, предложения Украины — реалистичные и осуществимые. Сибига говорит, что давление на Россию является ключевым фактором, чтобы заставить Москву прекратить войну.

Стороны также говорили о событиях на Ближнем Востоке.

"Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И на оба они должны оказываться объединенное давление. Конкретная помощь Украины странам Персидского залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера и участника в сфере безопасности", — отметил Сибига.

Он добавил, что вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться приоритетным в международной повестке дня.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, позиции Киева и Вашингтона относительно готовности России прекратить войну отличаются. По его словам, это вызывает дискуссии о необходимости усиления давления на Москву. Глава государства отметил, что сейчас от Кремля нет искреннего желания закончить войну.

Ранее Зеленский сообщал, что РФ рассчитывает на выход Штатов из переговоров. Сейчас Москва продолжает настаивать на признании российскими территорий Донбасса.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
