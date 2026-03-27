Роль США у просуванні миру критично важлива: зустріч Сибіги та Рубіо

Марко Рубіо та Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції. Зокрема, сторони говорили про мирні зусилля щодо закінчення війни. Крім того, серед тем був тиск на Росію.

Про це повідомив Андрій Сибіга у соцмережі X у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Зустріч Сибіги та Рубіо

Глава МЗС наголосив, що роль США у просуванні мирних зусиль залишається надзвичайно важливою. За його словами, пропозиції України — реалістичні та здійсненні. Сибіга каже, що тиск на Росію є ключовим фактором, аби змусити Москву припинити війну.

Сторони також говорили про події на Близькому Сході.

"Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І на обидва вони мають чинитися об’єднаний тиск. Конкретна допомога України країнам Перської затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера та учасника у сфері безпеки", — зазначив Сибіга.

Він додав, що питання протидії російській агресії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, позиції Києва та Вашингтона щодо готовності Росії припинити війну відрізняються. За його словами, це спричиняє дискусії необхідності посилення тиску на Москву. Глава держави зауважив, що наразі від Кремля немає щирого бажання закінчити війну.

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ розраховує на вихід Штатів із перемовин. Наразі Москва продовжує наполягати на визнанні російськими територій Донбасу.