Резолюція України в ООН — Сибіга прокоментував голосування

Сибіга прокоментував результати голосування Генасамблеї ООН
Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй у понеділок, 24 лютого, підтримала резолюцію України. Вона закликає до деескалації та якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.
На це відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook.
Підтримка ООН резолюції України
"Іноді боротися за правду непросто. Але врешті-решт саме правда творить історію. Ми цінуємо кожну з 93 держав-членів ООН, які підтримали нашу резолюцію, усі її правдиві формулювання та її чітке бажання досягти справедливого та міцного миру", — написав Сибіга.
Він зазначив, що резолюція закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та засуджує участь КНДР у війні на боці Росії. Міністр наголосив, що територіальна цілісність України має бути відновлена та уточнив, що через три роки глобальна підтримка України залишається міцною.
"Україна та ширша міжнародна спільнота також, безсумнівно, помітять компанію держав-членів, які голосували проти. Але зрештою, попри всі перешкоди, українська дипломатія довела здатність відстоювати принципи та правду", — додав Сибіга.
Він подякував європейським колегам за ефективну дипломатичну взаємодію заради такого результату та вважає, що сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи.
Нагадаємо, резолюція, яку підтримали в ООН, вимагає від Росії негайно вивести свої війська з України.
Однак деякі великі країни висловилися проти такого рішення. Йдеться про, зокрема, Сполучені Штати Америки.
Читайте Новини.LIVE!