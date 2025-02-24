Резолюція України в ООН — Сибіга прокоментував голосування

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй у понеділок, 24 лютого, підтримала резолюцію України. Вона закликає до деескалації та якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

На це відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook.

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"Іноді боротися за правду непросто. Але врешті-решт саме правда творить історію. Ми цінуємо кожну з 93 держав-членів ООН, які підтримали нашу резолюцію, усі її правдиві формулювання та її чітке бажання досягти справедливого та міцного миру", — написав Сибіга.

Він зазначив, що резолюція закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та засуджує участь КНДР у війні на боці Росії. Міністр наголосив, що територіальна цілісність України має бути відновлена та уточнив, що через три роки глобальна підтримка України залишається міцною.

Результати голосування за резолюцію. Фото: Facebook/Андрій Сибіга

"Україна та ширша міжнародна спільнота також, безсумнівно, помітять компанію держав-членів, які голосували проти. Але зрештою, попри всі перешкоди, українська дипломатія довела здатність відстоювати принципи та правду", — додав Сибіга.

Він подякував європейським колегам за ефективну дипломатичну взаємодію заради такого результату та вважає, що сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, резолюція, яку підтримали в ООН, вимагає від Росії негайно вивести свої війська з України.

Однак деякі великі країни висловилися проти такого рішення. Йдеться про, зокрема, Сполучені Штати Америки.