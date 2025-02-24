Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо виведення російських військ

Генасамблея ООН. Фото: скриншот

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй підтримала резолюцію України. Відомо, що Київ висунув її разом з партнерами.

Про це стало відомо з прямої трансляції з Генасамблеї ООН.

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Підтримка резолюції України

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно вивести свої війська з України.

"За" проголосували 93 країни, 18 виступили проти, зокрема США, Росія та Білорусь, а 65 — утрималися.

Результати голосування. Фото: скриншот

Резолюцію "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні" було внесено Україною спільно з понад 50 державами, серед яких більшість європейських країн.

Водночас представниця США в ООН Дороті Ши закликала підтримати варіант резолюції, запропонований США, під назвою "Шлях до миру".

А представник РФ в ООН Василь Небензя закликав голосувати проти української резолюції.

Нагадаємо, США запропонували Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка прирівнює дії України до дій Росії.

Також державний секретар Марко Рубіо роз'яснив мотивацію США щодо проєкту резолюції.