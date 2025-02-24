Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по выводу российских войск

Генассамблея ООН. Фото: скриншот

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию Украины. Известно, что Киев выдвинул ее вместе с партнерами.

Об этом стало известно из прямой трансляции с Генассамблеи ООН.

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Поддержка резолюции Украины

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно вывести свои войска из Украины.

"За" проголосовали 93 страны, 18 выступили против, в частности США, Россия и Беларусь, а 65 — воздержались.

Результаты голосования. Фото: скриншот

Резолюция "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" была внесена Украиной совместно с более 50 государствами, среди которых большинство европейских стран.

В то же время представитель США в ООН Дороти Ши призвала поддержать вариант резолюции, предложенный США, под названием "Путь к миру".

А представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал голосовать против украинской резолюции.

Напомним, США предложили Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая приравнивает действия Украины к действиям России.

Также государственный секретарь Марко Рубио разъяснил мотивацию США по проекту резолюции.